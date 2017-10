Gabriel Barbosa publicou no Twitter uma fotografia onde surge com Jardel, num treino do Benfica, e a seguinte mensagem: "Vamos, meu mano".Recorde-se que após o desaire em Basileia surgiu um vídeo de um aparente desentendimento entre o avançado e o central num treino que antecedeu essa partida, mas que não passou de uma 'troca de mimos' normal num 'meiinho'. O atacante cedido pelo Inter Milão mostra agora o bom ambiente que impera no balneário das águias e a boa relação com o experiente defesa.