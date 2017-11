O "Correio da Manhã" avança esta segunda-feira que Gabriel Barbosa foi visto na discoteca Place , em Lisboa, às 6 da manhã de domingo, horas depois de saber que não constava da lista de convocados para o jogo com o V. Setúbal - o jogador, emprestado pelo Milan, viu o jogo no camarote Segundo avança aquele diário, o brasileiro, de 21 anos, esteve com a amigos naquele espaço noturno, tendo solicitado ao staff da discoteca para recolher a uma zona mais privada do espaço para não ser incomodado.O camisola 11 das águias quebrou o regulamento interno do clube no que diz respeito às saídas noturnas - o plantel, mesmo os não convocados, só pode gozar folgas depois dos jogos.