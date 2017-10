O chapéu de classe de Gabigol que adiantou o Benfica

Gabriel Barbosa fez o golo solitário do encontro que ditou a passagem do Benfica à próxima fase da Taça de Portugal, naquele que foi o primeiro golo ao serviço das águias. Contudo, o jogador reparte o mérito com um colega."Foi um belo golo, mas a metade foi do Pizzi que fez um belo passe. Uma jogada que trabalhámos muito no meio da semana e estou muito feliz por ter dado certo", revelou à Sport TV no final da partida, esperando repetir este gesto mais vezes: "O golo foi importante para mim e para a equipa. Foi no início da partida e trouxe tranquilidade. Espero que seja o primeiro de muitos".Agora segue-se o encontro com o Man. United, a contar para a Liga dos Campeões, mas Gabigol, em comparação com o encontro frente ao Olhanense, salienta que cada "jogo tem a sua história": "Hoje também foi muito complicado, eles têm boa equipa, grandes jogadores. O importante é a vitória".