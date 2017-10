Parabéns Estádio da Luz por seus 14 anos!

Uma honra jogar nesse palco gigantesco do futebol! ????? #VamosBenfica pic.twitter.com/Qzrmj0CyFO — Gabriel Barbosa (@gabigol) 25 de outubro de 2017

Gabriel Barbosa fez questão de assinalar o 14.º aniversário da inauguração do Estádio da Luz, com uma mensagen no Twitter."Parabéns Estádio da Luz por seus 14 anos! Uma honra jogar nesse palco gigantesco do futebol", escreveu o avançado brasileiro, de 21 anos e que está emprestado pelo Inter Milão ao Benfica.