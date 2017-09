Continuar a ler

A aposta em Gabigol também vai permitir ao responsável técnico dos encarnados dar algum descanso a Jonas que, na presente temporada, entrou em todas as partidas e sempre como titular, ao lado de Seferovic.



Tendo em vista o calendário dos encarnados nas próximas duas semanas, Rui Vitória terá de fazer uma gestão cuidada no plantel de forma a dar oportunidade a todos os jogadores e, ao mesmo tempo, controlar os níveis de fadiga dos que já acumulam mais minutos. Jonas, sublinhe-se, é um dos atletas que está nesta última situação e, frente ao Sp. Braga, deve descansar.



Gabriel Barbosa tem boas possibilidades de se estrear a titular, amanhã, na Taça CTT. Rui Vitória já admitiu que pretende incluir o avançado na equipa de forma faseada e este jogo com o Sp. Braga reúne as condições ideais para dar ritmo a alguns futebolistas que foram pouco utilizados nos primeiros compromissos da época.O internacional canarinho, de 21 anos, já contabiliza dois jogos, sempre na condição de suplentes utilizado, nas partidas com CSKA Moscovo e Boavista. Recorde-se que nos dois encontros o reforço emprestado pelo Inter entrou em fases complicadas, quando os tetracampeões nacionais procuravam chegar à igualdade. Com cerca de 15 minutos disputados em cada um dos desafios, o brasileiro teve poucas oportunidades para mostrar o seu valor, uma situação que deseja ver alterada já amanhã.