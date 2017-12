Gabriel Barbosa já não deverá voltar ao Benfica. Depois do empate (2-2) com o Portimonense na Taça CTT, o jogador seguiu para o Brasil para passar a quadra natalícia – foram vários os jogadores do plantel a rumar aos seus países para miniférias –, mas não voltou ontem a Lisboa, nem o fará hoje, dia de regresso das águias ao trabalho com vista na visita a Setúbal.

Neste caso, e ao contrário do que aconteceu com todos os restantes, o camisola 11 foi devidamente autorizado pela SAD benfiquista a não regressar na data estipulada, de forma a poder tratar do seu futuro. O campeão olímpico está em São Paulo na companhia da sua família, mas o seu pai, Valdemir, é quem lhe agencia também a carreira. E com ambos em solo canarinho, Benfica, Inter e todos os interessados locais acreditam que será mais fácil chegar a um entendimento.

O São Paulo até é, segundo a imprensa brasileira, quem mais perto estará de assegurar os serviços do jogador para 2018, contando com a intervenção do técnico Dorival Júnior, que já treinara Gabigol no Santos em 2015 e 2016. O próprio Peixe também ainda não atirou a toalha ao chão pelo jogador, que na Luz fez apenas cinco jogos, dois deles como titular. Cuida da forma por conta própria Todos os jogadores encarnados – incluindo os lesionados Luisão, Grimaldo e Jiménez – foram de férias com o respetivo plano de treino e nutrição para cumprir durante estes dias de descanso, mas Gabriel Barbosa até já vai mantendo a forma por conta própria, em São Paulo. O próprio pai do jogador, Valdemir, partilhou nas redes sociais imagens do jogador no ginásio da sua casa a fazer musculação, sinal de que o dianteiro também está apostado em manter a forma. Já quando chegou à Luz, Gabigol veio acompanhado do seu fisioterapeuta pessoal, Thiago Lobo.

Autores: Filipe Pedras e Pedro Ponte