Gabriel Barbosa não foi convocado para o encontro que terminou com a goleada ao V. Setúbal, por 6-0, mas o avançado brasileiro fez questão de marcar presença no Estádio da Luz para apoiar a equipa e participar nos festejos. O jogador, de 21 anos e que chegou ao clube em final de agosto, tem tido muitas dificuldades em impor-se, razão pela qual a saída no mercado de janeiro se encontra em aberto. Ainda assim, o internacional pela seleção canarinha mostra-se bastante próximo do restante plantel.O dianteiro, que se encontra cedido pelos italianos do Inter, assistiu ao encontro nos camarotes do clube ao lado dos restantes colegas que, tal como o avançado, também ficaram de fora das opções de Rui Vitória. Entre estes, destaque para Rúben Dias que recupera da cirurgia à apendicite aguda a que foi submetido e o que já o afastou de três encontros. O central estava ao lado do irmão, Ivan.