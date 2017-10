Rui Vitória vai aproveitar o encontro com o Olhanense, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, para dar minutos a alguns dos jogadores menos utilizados, e, nesse sentido, Gabriel Barbosa é um dos que terá a oportunidade de tentar ganhar pontos junto do treinador. Até ao momento, o internacional olímpico canarinho foi titular em apenas uma ocasião – receção ao Sp. Braga, na Taça CTT – e o cenário mais provável passa mesmo pela titularidade em Olhão, numa partida decisiva para as aspirações encarnadas na competição que conquistaram em 2016/17. E é no Estádio José Arcanjo que Gabigol vai procurar o primeiro golo com a camisola do Benfica. Curiosamente, o avançado emprestado pelo Inter Milão até colocou a bola na baliza do Sp. Braga nesse duelo da Taça CTT, mas o golo viria a ser anulado pelo árbitro Bruno Esteves por fora-de-jogo do camisola 11.