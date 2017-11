Continuar a ler

O UOL salienta que deixaram de existir condições para a continuidade de Gabriel Barbosa no Benfica, onde está no regime de emprestado pelo Inter Milão, dando como últimos exemplos o jogo da Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal (sábado), onde foi suplente não utilizado e acabou "convencido pelo secretário técnico a se dirigir até ao meio do campo para cumprimentar a torcida e, com 'cara de poucos amigos', e de forma solitária, retornar para o vestiário'", e a ausência dos convocados para o jogo da Liga dos Campeões diante do CSKA Moscovo (quarta-feira).A solução China avançada pelo Inter Milão prende-se com a incapacidade financeira dos clubes em suportar os encargos do salário mensal do brasileiro que nesta altura são distribuídos da seguinte forma, segundo a notícia: 200 mil euros são pagos pelos nerazzurri e 100 mil pelo Benfica. Todavia, e também comotambém já tinha feito referência, o clube italiano está interessado em utilizar Gabriel Barbosa como 'moeda de troca' para ter Ramires no plantel a partir de janeiro.No Brasil, o UOL coloca ainda São Paulo, Flamengo e Cruzeiro no lote de clubes interessados no avançado que está emprestado ao Benfica até final da temporada, com o acordo estabelecido com o Inter Milão a prever uma opção de compra por 25 milhões de euros.