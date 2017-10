Num contexto em que ganharam força as notícias dando conta de um eventual desagrado pela escassa utilização – com posterior ligação até a uma saída da Luz já em janeiro –, Gabriel Barbosa fez questão de vir a lume sublinhar o seu contentamento por vestir de águia ao peito. "Felicidade sempre! Vamos, Benfica!", partilhou o campeão olímpico nas redes sociais, fazendo acompanhar o comentário por uma foto em que surge de sorriso rasgado no início de um treino no Caixa Futebol Campus.

De resto, foram vários os jogadores do plantel encarnado que aproveitaram o regresso ao trabalho para frisar a coesão do grupo, numa altura em que a equipa vive um momento delicado. "Isto é uma equipa unida. Juntos até ao fim", vincou Grimaldo, ilustrando a tese com o momento do festejo do golo de Jonas no último embate nos Barreiros. Na mesma linha, André Almeida também dá corpo ao espírito dos tetracampeões. "Sempre juntos. Vamos, Benfica", atirou o polivalente lateral-direito, apoiado por Jardel, que garante os benfiquistas "juntos até ao fim".

Autor: Filipe Pedras