Como era o futebol português (e o Mundo...) quando Luisão se estreou pelo Benfica

Para assinalar a marca redonda que Luisão vai atingir com o Borussia Dortmund (500 jogos com a camisola do Benfica),passou a palavra a 7 jogadores que atuaram com ele no eixo da defesa ao longo dos últimos (quase) 14 anos, entre os quais Garay."É nota 10! Ajudou-me muito quando cheguei, ainda muito novo, e tivemos sempre um excelente entendimento em campo. Recordo a forma como festejávamos um com o outro sempre que a equipa ou um de nós conseguia marcar um golo. Celebrávamos sempre de forma efusiva. Foi fantástico", refere.Luisão comemora esta segunda-feira o 36.º aniversário. Veja aqui a infografia com todos os dados da carreira do central brasileiro desde que chegou ao Benfica.