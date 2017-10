O atual momento do Benfica mereceu uma análise crítica de Rui Gomes da Silva , o qual, num claro recado a Luís Filipe Vieira, enalteceu que "ninguém ganha eleições pela obra feita", mas que o "poder vem do campo". Gaspar Ramos sublinha estar "pontualmente de acordo" com o antigo vice-presidente, embora reconheça "o excelente trabalho feito por Luís Filipe Vieira"."Posso estar, em parte, de acordo. Estou enquadrado nessa ideia. Já disse ao presidente que ele poderia manter-se no cargo o tempo que quisesse, mas que necessita de colocar a gestão desportiva à frente da financeira", sublinhou a, explicando a razão pela qual defende esta perspetiva: "Quando não se ganha não se valorizam os jogadores, não há retorno financeiro e logo não se pagam dívidas. Ao mesmo tempo, perde-se o apoio dos adeptos. E isto não acontece só com Luís Filipe Vieira. É com todos. No Benfica, quando se perde, há sempre um grupo de sócios que se esquece do passado".

Autor: Valter Marques