O ex-dirigente dos encarnados defendeu ainda uma "gestão equilibrada" entre a redução do passivo e os resultados desportivos. "Se o Benfica não for campeão, e não estiver na Europa, não haverá redução do passivo, mas sim o seu aumento", pontua, como exemplo. Ainda assim, Gaspar Ramos acredita na conquista do pentacampeonato: "Acredito perfeitamente. São 5 pontos. Já estivemos a mais pontos e ganhámos. Ontem podíamos ter dado um passo importante para a reaproximação, mas temos todas as possibilidades de o fazer, mas com alguma dificuldade. Os reajustamentos que possam ter de existir no grupo só podem ser em janeiro, e até lá, muitas coisas podem ser definidas".

Gaspar Ramos divide as 'culpas' do atual momento do Benfica por "todos". Em declarações à Rádio Renascença esta segunda-feira, o antigo dirigente dos encarnados sublinhou que é tempo de Luís Filipe Vieira "reagrupar as tropas" e encontrar uma solução para pôr fim ao atual momento vivido na Luz."O presidente tem de fazer o reagrupamento das tropas e analisar o que foi feito. As coisas não se resolvem de um dia para o outro e não acontecem por acaso. O presidente certamente estará a tratar da situação e temos de ser solidários com o grupo. Há uma grande intranquilidade com a equipa: há jogadores que têm obrigação de ter outro comportamento e não conseguem. Há uma grande instabilidade que tem de ser controlada com o tempo", afirmou.