Abaixo dos rivais



Segundo os números oficiais, o As águias justificam este aumento com a "contratação de novos atletas e a manutenção da maior parte dos principais jogadores que constituíam o plantel da época passada". Estes números confirmam, ainda assim, que o Benfica é o 'mais poupado' dos três grandes nos custos com o pessoal. Segundo os números oficiais, o Sporting gastou 31,6 milhões e o FC Porto 38,9 milhões de euros com este tipo de encargos.

Os gastos do Benfica com o pessoal subiram nos primeiros seis meses desta temporada, quando comparado com o período homólogo da época anterior. As águias gastaram quase mais 3,9 milhões de euros neste aspeto, segundo o Relatório e Contas tornado público neste domingo.No total, os custos com o pessoal no primeiro semestre de 2016/17 atingiram os 30,4 milhões de euros, acima dos 26,5 da temporada transata, o que representa uma subida de 14,6 por cento.

Autor: Luís Miroto Simões