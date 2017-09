No comunicado enviado pelo Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), constata-se que em 2016/17 a SAD encarnada registou um forte aumento nos gastos com pessoal (onde se incluem itens como salários), superior a 13 milhões - passou dos 61.456 para os 74.697 milhões.No que respeita à rúbrica 'Rendimentos e ganhos operacionais', nota para o ligeiro aumento nos ganhos com os direitos de TV - 68.590 para 70.721 - e também em bilheteira - 22.051 para 24.405 milhões.Com efeito, os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) aumentaram de 126.075 para 128.235 milhões.