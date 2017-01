O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato do futebolista Gedson Fernandes, que alinha na equipa de juniores, até junho de 2022.A renovação do contrato foi anunciada pelo Benfica na rede social Twitter, com Gedson Fernandes a surgir ao lado do presidente Luís Filipe Vieira a assinar o novo contrato, com Nuno Gomes, diretor do Centro de Estágio do Seixal, a marcar também presença.O jovem médio, de 18 anos, alinha na equipa de juniores do Benfica, tendo chegado ao clube da Luz em 2009/10, proveniente do Frielas.

Autor: Lusa