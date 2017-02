O médio Gedson Fernandes, de 18 anos, foi a última aposta de Hélder Cristóvão na equipa secundária das águias. Frente ao Aves, o jogador entrou ao minuto 66 para o lugar de Romário Baldé, tornando-se no 28º elemento a figurar nas contas do técnico esta temporada. Além destes, há outros que embora já tenham integrado a convocatória ainda não tiveram a oportunidade de somar minutos, como são os casos do guardião Fábio Duarte ou do extremo Mésaque Djú.De salientar que, deste lote de jovens, 20 são portugueses, embora alguns já tenham sido cedidos a emblemas do escalão principal do futebol português: João Carvalho representa agora o V. Setúbal e Gilson Costa mudou-se para o Arouca.