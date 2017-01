Continuar a ler

"É o mais jovem internacional de sempre da Sérvia e foi a estrela da vitória da Sérvia no Campeonato do Mundo de Sub-20 de 2015. Zivkovic chegou a capitão do Partizan antes de rumar ao Benfica, no verão passado. Ainda só tem 20 anos, mas Sinisa Mihajlovic, que lançou Zivkovic, acredita que o jogador pode chegar bem longe "Este rapaz vai ser um grande jogador", disse".



Recorde-se que Portugal é o atual vicecampeão do escalão, estando colocado no Grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia. "É o mais jovem internacional de sempre da Sérvia e foi a estrela da vitória da Sérvia no Campeonato do Mundo de Sub-20 de 2015. Zivkovic chegou a capitão do Partizan antes de rumar ao Benfica, no verão passado. Ainda só tem 20 anos, mas Sinisa Mihajlovic, que lançou Zivkovic, acredita que o jogador pode chegar bem longe "Este rapaz vai ser um grande jogador", disse".Recorde-se que Portugal é o atual vicecampeão do escalão, estando colocado no Grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.

No verão, entre 16 e 30 de junho, a Polónia receberá o Europeu de Sub-21, uma prova que reunirá as doze melhores seleções jovens do Velho Continente e que, conforme tem sido hábito, promete mostrar ao Mundo jovens craques para o futuro. Um deles, segundo lista esta quarta-feira divulgada pela UEFA, pode ser o sportinguista Gelson Martins."Com enorme capacidade de drible, rápido a pensar e dono de velocidade e aceleração impressionantes, Gelson – o mais recente de uma longa linha de extremos de classe mundial a surgir da reputada academia de formação do Sporting – começou a dar que falar na época passada e mostrou-se em definitivo ao mundo nesta temporada, quando causou inúmeros problemas a Marcelo, do Real Madrid, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Soma oito assistências para golo na Liga portuguesa na presente época e estreou-se entretanto, em Outubro, pela selecção principal de Portugal. A menos que Fernando Santos decida que vai precisar dele na Taça das Confederações, tem tudo para brilhar na Polónia", pode ler-se no texto da UEFA, que destaca ainda o benfiquista Andrija Zivkovic como possível estrela nesta prova:

Autor: Fábio Lima