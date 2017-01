O início de Rui Vitória no Benfica foi complicado, e na fase inicial contou com o importante apoio do capitão, Luisão. Assim que chegou ao balneário o treinador viu a influência que o internacional brasileiro tinha sobre os colegas, e nos momentos mais delicados não hesitou em chamá-lo para o seu lado. Aos 35 anos, o central já passou por maus e bons momentos no clube encarnado, e sabe que um grupo de trabalho unido está na base do sucesso. Esta estratégia acabou por resultar, pois o capitão voltou a conseguir focar as ‘tropas’ num objetivo comum.