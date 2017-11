O futuro de Gabigol pode passar pelo regresso a Itália. Pouco utilizado no Benfica, o jogador e os seus representantes já estudam outras alternativas, e o Génova pode ser a solução desejada.De acordo com a edição genovesa do ‘La Repubblica’ , o internacional canarinho integra a lista de três reforços feita pelo diretor-geral do clube, Giorgio Perinetti. Além do brasileiro, 21 anos, também estão a ser estudadas as hipóteses de contratar Andrea Pinamonti (Inter) e Raul Asencio (cedido ao Avellino). Este último, apesar de pertencer ao Génova, só poderá regressar ao clube mediante o acordo do Avellino, que não se tem mostrado interessado em libertar o jogador.Parte interessada em todo o processo é também o Inter, que emprestou o avançado ao Benfica pensando que em Lisboa seria utilizado regularmente.