O Benfica anunciou a contratação do líbero brasileiro Guilherme Gentil, de 26 anos, que chega do São Paulo. Pronto para fazer a sua estreia no voleibol europeu, Gentil mostrou-se muito entusiasmado com a oportunidade de jogar naquela que, para ele, é a melhor equipa de Portugal.



"O que eu sei é que o Benfica é a melhor equipa de Portugal. O Vinhedo e alguns brasileiros têm-me ajudado bastante no sentido de conhecer o clube, mas só pela primeira impressão é extraordinário, é muito diferente", confessou o brasileiro.

