"Tinha acabado de sair do Cruzeiro e o pessoal, o Pepe [Carcelén], o Camacho e também o presidente o Luís Filipe [Vieira] perguntou-me como ele era", lembrou à Lusa o extremo, que tinha chegado na época anterior ao Benfica.Dois anos mais velho do que Luisão, Geovanni passou - pelo papel que teve - a ser visto imediatamente como um "pai" do central, situação que provocava vários episódios entre o grupo treinado por Camacho."Quando ele ficava um pouco nervoso nos treinos, os jogadores diziam, Geovanni vai lá que o teu filho está nervoso, para acalmá-lo. Imagine eu, deste tamanho, ter que acalmar o Luisão. Foram vários momentos assim, ele nervoso, eu a ter chegar ao pé dele, dar um jeito de o 'dobrar', para ele ficar mais tranquilo", contou o ex-jogador.Desses tempos, ficou uma grande amizade, de irmão, como diz Geovanni, entre os dois brasileiros, muitas vezes juntos nas concentrações da equipa de futebol do Benfica, em que aproveitavam para ver filmes e comerem pipocas."O Luisão para mim é um grande amigo e, acima de tudo, um grande líder, um grande 'capitão', uma grande pessoa. Sempre acreditei no potencial dele. Apresentava grande qualidade desde jovem", reconhece o antigo extremo.A chegada do central aos 500 jogos pelo Benfica, desde que chegou em 2003 até à presente época -- apenas atrás de Nené, (575 jogos), Veloso (538) e Coluna (525) - é assinalada como uma entrada para a história do clube."Chegar aos 500 jogos num clube é realmente uma marca histórica e ao mesmo tempo um sonho de todo o jogador em representar um grande clube da Europa, praticamente viver a vida toda representando um clube tão grande como o Benfica", justificou.Um momento que, segundo pensa Geovanni, colocará ainda mais Luisão na história do clube e deixará o central muito feliz.O central brasileiro cumprirá o 500.º jogo pelo Benfica se for utilizado por Rui Vitória na terça-feira, na receção aos alemães do Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.