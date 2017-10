Continuar a ler

Sobre o duelo de quarta-feira na Luz, Geovanni acredita que a equipa de Rui Vitória tem uma palavra a dizer na discussão dos três pontos: "O Benfica tem chances de ganhar este jogo. O Manchester United este ano está melhor, é uma equipa mais compacta, não sofre muitos golos e tem Lukaku, um atacante muito forte e tecnicamente muito bom, que tem feito golos. É uma equipa perigosa, alta, muito boa na bola área e que sai com velocidade no contragolpe. O Benfica não começou a época tão bem, mas é uma equipa muito perigosa, que a qualquer momento pode marcar um golo pela qualidade dos seus jogadores. Uma vitória neste jogo pode dar moral para os jogos da Liga dos Campeões e campeonato".O brasileiro lembra que os adeptos encarnados dão uma força extra ao Benfica quando este joga em casa: "O adepto sabe da responsabilidade de amar o clube, de poder buscar o melhor, lotando o Estádio da Luz e jogando com a equipa. Joguei lá quatro anos, sei bem a paixão que existe entre os adeptos e o clube. E com isso tudo quem ganha é o espetáculo: uma casa cheia, o voo da águia e um bom futebol que com certeza vai ser apresentado tanto pelo Benfica como pelo Manchester. Espero que o Benfica saia com uma boa vitória".