Na reta final do jogo, Francisco Geraldes impressionou as bancadas com uma finta que... não deixou Pizzi nada satisfeito. O médio do Benfica dirigiu-se de imediato ao adversário, que estava sentado no relvado, e repreendeu-o, acusando-o de falta de respeito. Depois do apito final, antes de festejar com os restantes colegas, Geraldes dirigiu-se ao 21 das águias na companhia de Podence, e tudo terminou com um aperto de mãos.