Cedido pelo Benfica ao V. Setúbal, o médio totaliza até ao momento quatro encontros disputados pela equipa sadina na Liga, aos quais junta os 19 que fez na primeira fase da temporada, neste caso ao serviço da formação B das águias.

O jornal 'London Evening Standard' adianta esta sexta-feira que Tottenham Arsenal estão entre as equipas que seguem de forma atenta a evolução do médio João Carvalho, jogador da formação do Benfica que até final da temporada está cedido pelos encarnados ao V. Setúbal Segundo aquela publicação, emissários dos spurs terão estado no domingo no Bonfim, a acompanhar as performances de João Carvalho diante do Sp. Braga - foi titular e saiu aos 79' -, assim como olheiros de Arsenal e Manchester United, um jogador que é apontado pelo diário londrino como um dos mais promissores jovens talentos portugueses.

Autor: Fábio Lima