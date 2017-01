O jovem médio Gilson Costa, de 20 anos, vai atuar até final da temporada ao serviço do Arouca, clube ao qual chegará a título de empréstimo, proveniente do Benfica.Habitualmente utilizado na equipa B, onde totaliza 13 partidas na Segunda Liga, Gilson terá no Arouca a sua primeira chance de atuar no principal escalão do futebol português.