Perdemos 5.4 num jogo de grande importância para nós ..... vou apenas dizer isso ! ....... Um vídeo publicado por Ângelo Girão (@agirao_61) a Jan 28, 2017 às 3:40 PST

A menos de quatro minutos do fim do Benfica-Sporting, e com o marcador a registar o 3-3, Ângelo Girão foi admoestado com o cartão azul por suposta agressão ou tentativa da mesma ao benfiquista Carlos Nicolía.O lance deixou indignado o guardião dos leões que, com uma boa dose de ironia, criticou a arbitragem do dérbi não esquecendo o castigo que lhe foi imposto há dois dias pelo CERH na sequência das altercações que ocorreram no jogo entre o Sporting e o Forte dei Marmi , para a Liga Europeia."Depois de Itália, mais uma grande agressão deste insurreto guarda-redes, Girão do Sporting! Incrível... o Sporting é levado ao colo! Abram já mais um inquérito! É favor suspender ou irradiar este guarda-redes... já não chegava na Liga Europeia agora também no campeonato!#gozarocara***", pode ler-se na publicação do internacional português na conta pessoal de Instagram após a derrota dos verde e brancos (5-4) no dérbi com o Benfica, a contar para o campeonato.

Autor: Flávio Miguel Silva