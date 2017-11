Foi assim que Raúl Jiménez quebrou um jejum de quase dois meses

A seleção do México fechou o seu calendário competitivo em 2017 com uma vitória por 1-0 na visita à Polónia, na Arena Gdansk, num duelo resolvido com um golo do avançado benfiquista Raúl Jiménez, apontado aos 13 minutos.Para lá de Jiménez, que voltou aos golos quase dois meses depois do seu último festejo, estiveram ainda presentes no duelo desta noite os portistas Miguel Layún e Diego Reyes. Refira-se que, ao contrário do avançado do Benfica, que saiu ao intervalo, tanto Layún como Reyes disputaram os 90 minutos.

Autor: Fábio Lima