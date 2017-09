O Benfica saiu goleado do terreno do Basileia, por 5-0, e a imprensa desportiva internacional não ficou alheia a este resultado dececionante para a equipa da Luz, tendo em conta o rendimento da equipa nas duas últimas temporadas na Liga dos Campeões.

O ‘Récord’, diário desportivo mexicano, fala em "surpresa", num encontro em que os suíços "não tiveram piedade do Benfica". O facto de o avançado Raúl Jiménez ter atuado durante os 90 minutos também não passou ao lado dos mexicanos.

Os brasileiros do ‘GloboEsporte’ recordam que as águias levaram "a pior goleada na história da Champions" e ironiza referindo que "o tetracampeão português ainda não começou a jogar esta época". Os argentinos do ‘Olé’ consideram que o Basileia "demoliu o Benfica", enquanto os espanhóis do ‘AS’ frisam que as águias "desapareceram" ao minuto dois, quando Lang fez o 1-0.