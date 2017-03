O portal 'Dream Team', através da sua conta no Facebook , enalteceu esta segunda-feira o segundo golo marcado pelo Benfica diante do Belenenses , na segunda-feira, apontado pelo avançado grego Kostas Mitroglou, num triunfo das águais por 4-0 . "Um dos melhores golos da temporada", podia ler-se na publicação do 'Dream Team', uma publicação que pertence ao jornal 'The Sun'.

Autor: Fábio Lima