O golo de Gabriel Barbosa ao Olhanense, que deu a vitória aos encarnados na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, foi muito elogiado em Itália.O Tuttomercato, por exemplo, fala num "golo esplêndido", enquanto a versão italiana do portal Goal destaca a estreia de Gabigol a marcar pelo Benfica. No Brasil, o ‘chapéu’ ao guarda-redes do Olhanense também foi muito comentado e elogiado.