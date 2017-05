O golo de Victor Lindelöf ao Sporting, no desafio da 30ª jornada, foi eleito o melhor do mês de abril, informou o Sindicato de Jogadores.

O livre direto do central sueco, que valeu o empate, recolheu 27,77 por cento dos votos, superando os golos de Erdem Sen, do Marítimo (25%), e de Karamanos, do Feirense (22,22%).

