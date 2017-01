Em jogo antecipado da 6.ª jornada da Série Sul da 2.ª fase do campeonato nacional de juvenis, realizado no Seixal, o Benfica venceu o V. Setúbal por 2-0, com golos marcados já no decorrer da segunda parte.Ricardo Matos (63') e Miguel Nóbrega (69’) marcaram os golos da equipa liderada por Renato Paiva, que agora soma 16 pontos, mais 3 do que o Sporting, que apenas joga no domingo, diante da U. Leiria.Consulte os resultados e classificações

Autores: José Pina