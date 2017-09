No longo 'post' no 'Novo Geração Benfica' em que critica vários temas relacionados com a atualidade do Benfica, Rui Gomes da Silva defende a posição de Rui Vitória. "Pode ter muitos defeitos, como o terá - por certo - Luís Filipe Vieira - mas discutir agora tudo isso... é um tiro no pé!", destaca. Admitindo que "nunca quis ganhar um campeonato como este ano", considera também que "não adianta discutir a equipa".

O antigo vice-presidente e administrador da SAD dos encarnados lembra que "ninguém tem lugar eterno no Benfica", mas elogia o treinador, "com um caráter e nível raros no futebol" e que "conseguiu nunca perder um campeonato no Benfica". "E que, espero, poderá continuar a afirmar o mesmo no fim desta época!"

As críticas, essas, são dirigidas à política de transferências assumida no último defeso. "Fico triste ao ver os elogios, na comunicação social, ao facto de sermos os mais vendedores. Haverá um momento em que milhões (de vendas) não mais rimará com campeões!", refere. "E, aí, perceberemos que já não teremos a ajuda... de quem nos ajudou a vender!", acrescenta, numa crítica implícita a Jorge Mendes. Gomes da Silva considera "um desastre" perder no Bessa, mas avisa que o atraso "não é irrecuperável". "Apesar do enorme endeusamento de gente mediana, que, quando elogiada, julga ser verdade esse aplauso e aburguesa-se com o risco de perder o que antes ganhava, eu acredito que poderemos ser pentacampeões!", garante. Para isso, o antigo dirigente revela que já se colocou ao dispôr de Luís Filipe Vieira para fazer "tudo o que for legítimo para o conseguir". "Dando a cara por um projecto do qual não tenho nenhuma responsabilidade (e, até, de que discordo em algumas coisas), mas... pelo Benfica", justifica, atirando a vontade de ver a equipa a ganhar "até na Europa".

Autor: Sérgio Krithinas