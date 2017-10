Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, negou ontem a veracidade do email apresentado a semana passada no Porto Canal."O conteúdo daquele email não corresponde à veracidade! Como outros documentos que já apareceram. Desafio-os, até, a meterem-me uma ação por lhes chamar, aqui, mentirosos", escreveu o advogado, no blogue Geração Benfica. "Um email onde, alegadamente, faço um comentário objetivo à atuação de um comentador, ex-árbitro, dos que mais odeiam o Benfica", precisou.No programa Universo Porto da Bancada, o nome de Gomes da Silva foi envolvido na troca de mensagens do Benfica. Segundo o diretor de comunicação dos dragões, a 25 de março de 2014, Gomes da Silva, depois de ter recebido um email de alguém que assinava com o pseudónimo de Viriato de Viseu, reencaminhou-o para Paulo Gonçalves e João Gabriel. "O que é que podemos dizer sobre isto?", terá questionado.