Rui Gomes da Silva aproveitou o espaço no blogue 'Novo Geração Benfica', onde escreve todas as segundas-feiras, para responder a Pinto da Costa, que o tinha apontado como um dosno futebol português. "Já sei da 'paixãozinha' que eles têm contra mim (especialmente quando andam a ganhar, porque a perder ninguém os ouve). (...) Talvez por não ter medo das ameaças que me fazem, das mentiras que contam, do que tentam", refere o antigo vice-presidente do Benfica.O comentador do programa 'O Dia Seguinte', da SIC Notícias, responde citando "uma hipotética 'cartilha' enviada por Carlos Janela (quem mais poderia ser???) sobre as declarações do senhor em causa". E apresenta uma lista de respostas vindas de "uma cartilha inventada (ou talvez não)"."As declarações patéticas, absurdas e ridículas de Pinto da Costa devem servir apenas para repetir tudo quanto temos dito sobre o Apito Dourado, sobre o Novo Apito Dourado, sobre o FC Porto, e sobre as ameaças, coação e manobras de intimidação que os 'moços de recados' do Porto andam a executar sobre os árbitros e suas famílias", começa."Pinto da Costa continua a pensar que as pessoas são parvas ou tontas? Então afirmou que a culpa deste ambiente de violência é 'dos Rui Gomes da Silva e dos Goberns'? Haja limites para a mentira e para o disparate. É preciso ter uma grande falta de vergonha para Pinto da Costa continuar a dizer tantos disparates e a desferir estes golpes baixos", prossegue, questionando depois:"Qual é a escuta em que aparece o Rui Gomes da Silva ou o João Gobern? Em que parte do Apito Dourado aparece o Rui Gomes da Silva ou João Gobern? Foi o Rui Gomes da Silva ou o João Gobern que estiveram no Centro de Treinos da Maia, a ameaçar os árbitros? Tem sido o Rui Gomes da Silva ou o João Gobern, que têm andado a coagir e a ameaçar os árbitros e as suas famílias? Foram o Rui Gomes da Silva ou o João Gobern os piratas informáticos que roubaram os emails particulares do Benfica? É o Rui Gomes da Silva ou o João Gobern que andam a ameaçar árbitros de descida ou a ameaçar jornalistas depois dos jogos?"Gomes da Silva garante que "mais uma vez, Pinto da Costa perdeu uma grande oportunidade para estar calado". "Só lhe faltou culpar João Gobern e Rui Gomes da Silva da situação em que se encontram as contas do Porto e das investigações policiais em curso. Temos que afirmar, alto e bom som, que há já muitos anos que só os fanáticos do clube dele alinham no seu jogo e só esses acham piada aos seus disparates! Há muito que Pinto da Costa perdeu toda a credibilidade... Ninguém o leva a sério!", atira, concluindo que "há cartilhas que diriam o óbvio", "porque sobre o senhor em causa... todos dizemos o mesmo!"