Rui Gomes da Silva apontou aquilo que considera uma diferença de tratamento dado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a Benfica e Sporting no que respeita aos pedidos de esclarecimento sobre a atividade das respetivas SAD. A crítica surgiu na sequência da carta enviada por Pedro Madeira Rodrigues ao regulador , a pedir esclarecimentos sobre a identidade do investidor que injeta 18 milhões de euros na sociedade leonina, depois de a operação ter sido anunciada há vários meses e de ainda não ser(em) conhecido(s) o(s) nome(s) do(s) envolvido(s)."Acho escandaloso que a CMVM não tenha feito nenhuma questão [ao Sporting]. Quando estive, durante três anos, como administrador da Benfica SAD, cada coisa que dizia aqui sobre jogadores no dia seguinte a CMVM fazia questões ao Benfica sobre qual o fundamento das declarações de um administrador. Então o presidente do Sporting faz isto e ninguém pergunta nada?", apontou o antigo vice-presidente das águias.