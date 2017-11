Fernando Gomes teve encontros separados com Pinto da Costa e Luis Filipe Vieira, bem como outros presidentes de clubes, designadamente António Salvador e Júlio Mendes, no sentido de sensibilizar os dirigentes para apaziguarem o clima no futebol português.

O presidente da Federação tem também uma reunião prevista com Bruno de Carvalho mas aguarda que o líder leonino termine a suspensão imposta pelos órgãos disciplinares e que impedem o dirigente de representar o clube.





