Gonçalo Guedes considerou esta segunda-feira, durante a cerimónia oficial de apresentação como jogador do Paris Saint-Germain, que o tirocínio de dois anos que cumpriu no Benfica irá facilitar a adaptação à nova realidade. O grau de exigência é o mesmo, a diferença está nos jogadores, argumenta o internacional português."O Benfica é um clube que tem muita exigência, muita pressão, porque luta sempre para ganhar todos os títulos. Em Paris é a mesma coisa, apesar de ter um nível de jogadores completamente diferente", advogou o avançado contratado pelo campeão francês, por 30 milhões de euros, mostrando humildade quando confrontado com os seus objetivos para esta primeira experiência fora de Portugal."É um sítio onde posso evoluir cada vez mais", admite o avançado português, disponível para atuar em qualquer posição definida por Unai Emery: "Jogo onde o mister mandar. No Benfica, jogava nas três posições da frente, mais encostado à ala, mas estou pronto para jogar em qualquer uma das posições."

Autor: Lusa