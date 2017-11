A época 2016/17 foi particularmente feliz para os cofres do Benfica, dado o volume de transferências feitas pelo clube da Luz. No entanto, uma parte significativa do dinheiro acabou por ser levado por despesas decorrentes neste tipo de negócios, nomeadamente comissões a intermediários, compromissos com terceiros, mecanismo de solidariedade e efeito de atualização financeira em função dos planos de recebimento e pagamento estipulados.

No relatório e contas consolidade e individual comunicado à CMVM, a SAD encarnada qual o valor líquido que recebeu com as principais vendas de passes de jogadores efetuadas durante a temporada passada. Gonçalo Guedes, por quem o Paris Saint-Germain pagou 30 milhões de euros em janeiro, foi o mais lucrativo, pois rendeu 26,032 milhões de euros.

Por outro lado, Ederson acabou por gerar apenas um encaixe abaixo dos 16 milhões de euros, apesar da transferência por 40 milhões para o Manchester City. Tudo porque Rio Ave e Gestifute detinham metade da mais-valia do negócio. No caso de Lindelöf, a venda para o Manchester United por 35 milhões rendeu 23,081 milhões ao Benfica, que meses antes tinha gasto 3,5 milhões para comprar ao Vasteras a mais-valia de 20 por cento da venda do sueco.



Contas feitas, estes oito negócios especificados pelo Benfica representaram um volume total de transferências de 138,82 milhões de euros e deram às águias 94,698 milhões de euros. Os ganhos do Benfica nas transferências de 2016/17 (em milhões de euros)



Jogador Valor recebido Valor da transferência Gonçalo Guedes 26,032 30 Lindelöf 23,081 35 Ederson 15,979 40 Hélder Costa 12,978 15 Sidnei 6,025 6,5 André Gomes* 3,737 4,320 Marçal 3,867 4,5 Nélson Oliveira (70%) 3,363 3,5

















*mais valia da transferência do Valencia para o Barcelona

Autor: Sérgio Krithinas