"Não há titulares. Todos estamos prontos para jogar, todos mostramos que somos a melhor opção e damos tudo para estar lá dentro", argumentou o jovem futebolistas das águias, que agora só pensa em conquistar mais uma Taça da Liga. "Claro que temos o sonho de conquistar a Taça CTT. Todas as equipas que disputam esta prova querem ganhá-la. Nós somos o Benfica e não somos exceção, queremos ganhar todos os troféus pelos quais lutamos", concluiu Gonçalo Guedes.

Gonçalo Guedes não atribuiu demasiada importância aos dois golos que permitiram esta terça-feira ao Benfica carimbar, diante do V. Guimarães, o passaporte para a 'final four' da Taça CTT, que decorre no Algarve, entre 25 e 29 de janeiro.O dianteiro encarnado preferiu destacar a importância do triunfo alcançado numa partida que considerou "difícil". "Entrámos com força e a querer ganhar. A vitória foi importante", sublinhou o avançado, de 20 anos, que regressou à titularidade, após algum tempo afastado das primeiras escolhas de Rui Vitória. Mas também isso parece não tirar o sono a Guedes.

Autor: Pedro Ponte