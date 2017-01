Nove anos depois da saída de Pedro Pauleta, o Paris SG volta a ter um português. E, na hora de se apresentar aos adeptos do conjunto francês, Gonçalo Guedes mostra toda a sua ambição, revelando ter o desejo de atingir o mesmo sucesso que o açoriano teve no conjunto no qual atuou entre 2003 e 2008."Estou muito feliz por me juntar a um clube tão grande com o Paris Saint-Germain. Jogar aqui, ao lado de jogadores de alto nível, irá permitir-me continuar a evoluir. O PSG luta sempre por título, por isso o meu objetivo passa por conquistar o máximo de troféus possível pelo clube. Sei que o meu compatriota Pauleta foi um jogador muito apreciado aqui e espero fazer o mesmo, para um dia ser também apreciado como ele foi", disse o extremo, citado pelo site oficial do PSG.

Autor: Fábio Lima