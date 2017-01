Gonçalo Guedes foi preterido por Rui Vitória e estará na bancada no jogo deste domingo, no Estádio da Luz, a contar para 18.ª jornada da Liga NOS, frente ao Tondela.A ausência do internacional português indica, como Record avançou , que o jogador está mesmo de saída das águias, devendo a transferência ser consumada nos próximos dias, rendendo à SAD cerca de 30 milhões de euros. Manchester United ou Paris SG deverão ser o destino do extremo.