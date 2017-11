Continuar a ler

Guedes não deixou de analisar o percurso que Rúben Dias, Diogo Gonçalves e João Carvalho, nomes (tal como o seu) da formação do Caixa Futebol Campus que nesta temporada foram chamados ao plantel principal por Rui Vitória, apontando a semelhança nos percursos."Tiveram um trajeto muito parecido com o meu. Sabem das dificuldades para se chegar à equipa principal do Benfica. Não é fácil, mas, com todas as condições que lhes são proporcionadas, eles estão completamente preparados para o fazer, porque o presidente não deixa que falte nada, seja em que área for. Revejo-me em muito do que Rúben Dias, Diogo Gonçalves e João Carvalho estão a fazer, porque foi uma fase da minha vida que não vou esquecer".E prosseguiu: "Espero que me vejam como um exemplo e que eu consiga ser um bom exemplo [para os jogadores da formação]. Nunca parei de sonhar. Quero jogar ao mais alto nível e ganhar o máximo de troféus".