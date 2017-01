Minutos depois de o Paris SG ter oficializado a contratação de Gonçalo Guedes , o Benfica confirmou o acordo com os franceses através de um comunicado enviado à CMVM, no qual revela ainda que o negócio foi feito a troco de 30 milhões de euros.Para lá desta verba, os encarnados podem receber um bónus adicional de sete milhões de euros, "dependente de uma futura transferência do referido atleta do Paris Saint-Germain para um clube terceiro, de acordo com as condições contratualizadas", refere a mesma nota, que não especifica quais as condições desta cláusula adicional.Recorde-se que Gonçalo Guedes assinou contrato com os franceses até final da temporada 2020/21, ficando com a camisola número 15 do emblema parisiense.

Autor: Fábio Lima