"Desejou-me boa sorte e que mostrasse ao mundo a qualidade dos jogadores que estão a ser feitos no Benfica. Falou-me da importância de jogadores jovens serem vendidos para outros grandes clubes na Europa e para continuar a trabalhar e a mostrar as qualidades que o Benfica tem vindo a desenvolver na formação", disse. Gonçalo Guedes rumou ao PSG no passado mês de janeiro por 30 milhões, estando esta temporada 2017/2018 cedido ao Valencia, onde tem sido uma das estrelas do plantel che. "Tenho uma relação muito boa a nível profissional e de amizade com o presidente. É uma pessoa divertida e que trabalha com sentimento", afirmou o avançado, revelando a mensagem que recebeu de Luís Filipe Vieira, quando se transferiu para o PSG, em janeiro último.

Gonçalo Guedes está em alta em Espanha e, no mesmo dia em que faz a capa do diário 'Marca' com uma grande entrevista , o português, formado no Benfica, também é destaque no site dos encarnados. O avançado, de 20 anos, não esquece quem apostou em si, elogiando o trabalho desenvolvido por Luís Filipe Vieira, que celebra 14 anos à frente do clube da Luz.