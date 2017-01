Alcançado o entendimento entre Benfica e o Paris SG, Gonçalo Guedes viaja para França já nesta terça-feira, para finalizar o acordo com o clube da capital gaulesa e realizar os imprescindíveis exames médicos antes de assinar o vínculo com a sua futura equipa. Nos cofres encarnados ficam, graças a esta transferência, 30 milhões de euros.Recorde-se que Guedes é produto da formação do clube da Luz, deixando as águias depois de disputar 68 partidas com a camisola da equipa principal, período no qual marcou 11 golos, sete deles na presente temporada.