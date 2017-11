Continuar a ler

Questionado sobre se preferia seguir para a Liga Europa e lutar pelo troféu ou continuar na difícil Liga dos Campeões, o técnico do CSKA foi claro: "Neste momento, o nosso único foco é a Liga dos Campeões". O treinador abordou também o fim da longa série de golos sofridos de Akinfeev na Champions: "Demos-lhe os parabéns no final do jogo. Todos os colegas deram o seu melhor na parte final do encontro para tapar qualquer espaço e garantir que o Igor não sofresse golos".

Viktor Goncharenko, treinador do CSKA Moscovo, mostrou-se satisfeito com a vitória da sua equipa nesta quarta-feira diante do Benfica, elogiando a exibição dos seus jogadores."Foi um dos melhores jogos que fizemos em termos de qualidade. Não permitimos ao Benfica fazer grande coisa. Controlámos o jogo e, definitivamente, merecemos a vitória", referiu.

Autor: Luís Miroto Simões