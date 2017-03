Continuar a ler

Reus que, recorde-se, será baixa por lesão neste encontro. Uma situação que Castro vê como um "problema". "O Marco é um jogador muito importante. É um líder, foi capitão no sábado. Nesse jogo vimos que estava em boas condições e lamentamos a sua lesão. É um retrocesso para ele e para nós, mas estou convencido de que temos jogadores bons e jovens que o podem substituir sem problemas e é isso que vai acontecer amanhã", assegurou.



O jogador de 29 anos reservou ainda palavras elogiosas para Ederson, ainda que opte por focar toda a sua atenção nas qualidades da equipa que representa. "Fez uma exibição extraordinária, mas temos é de olhar para nós próprios. Temos de mostrar a nossa qualidade em campo e, aí, encontrar soluções para marcar golos. Devemos olhar para nós, para os nossos pontos fortes, pois o Benfica não é assim tão importante", analisou.



Quarta-feira é dia de decisões em Dortmund, com o duelo entre Borussia Benfica , pelo acesso aos quartos-de-final. Uma partida na qual os alemães entram com uma desvantagem de 1-0 , mas para a qual se mostram otimistas, conforme revelou esta tarde, em conferência de imprensa, o médio alemão Gonzalo Castro."Criámos muitas oportunidades para marcar, mas não conseguimos. Agora, aqui, temos de jogar de forma ofensiva. O Benfica defende muito bem. (...) No passado já houve outros jogos difíceis. Perdemos por 1-0, é um resultado perigoso, mas como disse criámos muitas oportunidades. Encaramos este jogo com otimismo, pois temos qualidade, ainda que tenhamos de reconhecer a qualidade do Benfica. Marcam golos do nada e defendem muito bem. Temos de ver taticamente como será e temos de entrar para vencer", frisou o médio, que na Luz entrou em campo aos 82 minutos, para o lugar de Marco Reus.

