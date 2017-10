Graeme Souness lançou uma biografia denominada ‘Futebol: a minha vida, a minha paixão’, na qual relembra a passagem pelo Benfica, entre 1997 e 1999. Entre muitas histórias, o ex-técnico desvenda uma sobre Van Nistelrooy.

"Um amigo ligou-me para aconselhar o ponta-de-lança do Heerenveen. Fui à Holanda e fiquei muito impressionado. Persuadi Vale e Azevedo e fui de novo com ele, mas na manhã do jogo ligaram-me a dizer que este podia ser adiado devido ao nevoeiro. No Porto, onde fizemos escala, tivemos a confirmação. Voltámos de carro para Lisboa. O ponta-de-lança que o Benfica perdeu? Ruud van Nistelrooy", contou.

